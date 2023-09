Tifosi viola a Genk: saranno circa 600. Una trasferta non semplice

Vigilia di Genk-Fiorentina. La squadra di Italiano si sta allenando per la sfida ma anche i tifosi viola si stanno preparando per la prima trasferta europea di questa stagione. In occasione del playoff con il Rapid Vienna infatti i tifosi non hanno potuto seguire la squadra in trasferta per la squalifica decisa dalla Uefa. Ad ora in Belgio sono attesi circa 500-600 sostenitori viola, che proveranno a spingere la squadra in questo esordio nel girone di Conference League. I primi tifosi si sposteranno già oggi mentre la maggior parte dei sostenitori gigliati arriverà domani in Belgio. Sono oltre 1.200 i chilometri che separano Genk da Firenze, un viaggio lungo che alcuni percorreranno in macchina o in pullman mentre altri si sposteranno in aereo. Decisamente più comoda la trasferta per il Viola Club Bruxelles, dato che la capitale belga si trova a meno di 100 chilometri da Genk. I biglietti a disposizione dei tifosi viola sono 1.107 ma per adesso ne sono stati acquistati circa la metà. La vendita dei biglietti terminerà oggi alle 10. Lo riporta La Nazione.