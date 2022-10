Tifosi Inter disseminati per tutto lo stadio, Digos al lavoro. I motivi del caos

La Digos è al lavoro sulle immagini del settore “Maratona“ dello stadio Artemio Franchi dove sabato sera, durante Fiorentina-Inter, si sono registrate zuffe tra tifosi viola e nerazzurri, che stavano assistendo alla partita nel medesimo settore. "Potrebbe scattare il daspo se c’è un elemento di violenza", si legge su La Nazione. Stadio strapieno, anche di tifosi ospiti disseminati per i vari settori, non solo nel formaggino. E la convivenza fra supporter opposti non è sempre facile. Al 4-3, gran parte degli spettatori non erano neanche più seduti al proprio posto. Non si sono registrati episodi fuori dallo stadio, in un contesto che recentemente ha portato all'emissione di 20 daspo per parte in occasione degli scontri di Piazza Alberti di qualche tempo fa.