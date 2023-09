Tifosi, già scattato il piano Conference: in Belgio oltre il migliaio?

Già partito il piano dei tifosi della Fiorentina per la trasferta in Belgio prevista in Conference League per giovedì 21 settembre

I tifosi viola si stanno già organizzando per la prima trasferta europea della stagione. Dopo lo stop a Vienna imposto dalla Uefa per la gara contro il Rapid, la macchina organizzativa sta lavorando per Genk (in programma giovedì prossimo, 21 settembre alle 18.45). I biglietti a disposizione per il settore ospiti della Luminus Arena sono 1.017, ad oggi non sono andati esauriti. Come scrive La Nazione, c’è una richiesta discreta, ma soltanto nelle prossime ore si capiranno meglio i numeri, anche se la differenza potrebbero farla - oltre ai tifosi che partiranno da Firenze e dintorni - quelli che abitano proprio in Belgio e nei Paesi vicini dove ci sono tanti italiani e diverse «comunità» di tifosi viola.