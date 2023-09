Tifosi, ecco a voi il Viola Park: domani apre le porte il “gioiello” di Commisso

Adesso è ufficiale, il Viola Park apre ai tifosi della Fiorentina. E lo farà nella giornata di domani, per la gara valida per il campionato Primavera tra i Viola e il Milan allo stadio "Curva Fiesole". L’indomani invece, domenica, alle 12 altri duemila appassionati viola saranno accolti nell’altro stadio, intitolato a Davide Astori, per il derby contro l’Empoli valido per il campionato Under 17. La notizia ufficiale delle prime partite nel nuovo centro sportivo è arrivata a pochi minuti dal via libera ottenuto dopo il sopralluogo della commissione pubblico spettacolo, che ha così firmato l’ultimo sì dopo quello ottenuto pochi giorni fa dal Genio Civile con l’approvazione della sanatoria richiesta dalla Fiorentina. La riunione si è chiusa con la firma del verbale che dà il via libera al rilascio dell’agibilità, in arrivo proprio dal Comune di Bagno a Ripoli entro oggi. Il gioiello voluto e costruito dal presidente Rocco Commisso potrà così finalmente aprire la porte. I parcheggi? C’è il parcheggio provvisorio da 300 posti, che sarà attivo fin quando il Comune di Firenze non avvierà i lavori per lo scambiatore legato alla tramvia. Ci sono poi 400 posti del centro sportivo, l’area per i motorini e altre aree di sosta nelle vie cittadine. Lo riporta La Nazione.