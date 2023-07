Tifosi al Viola Park, niente Catanzaro: “Qualcuno dovrà prendersi le responsabilità”

Niente da fare, un'altra stima sulle tempistiche che la Fiorentina vede saltare. L'incontro con la società amica del Catanzaro, neopromossa in Serie B dopo un'annata da record, non vedrà l'apertura del Viola Park ai tifosi, cosa che invece la società viola e quella calabrese auspicavano caldamente; invece, come del resto questa sera contro il Parma, l'unico modo per seguire la partita sarà via internet.