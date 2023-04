Tifo viola protagonista indiscusso. E fuori dal Franchi solo entusiasmo

Seppur non ancora paragonabile ad un trofeo vinto, non sono mancati caroselli e strombettii all’uscita dello stadio. E tutte le vie si sono colorate con un manto di motorini e auto viola

La Nazione si sofferma sulla festa che il pubblico viola ha messo in mostra dentro e fuori dal Franchi. Protagonista indiscusso il pubblico durante tutta la gara, prima con una coreografia spettacolare, «Vinci!» e la coccarda della Coppa Italia, e poi con cori e luci che hanno regalato l’ennesima serata fantastica. Già dalla fine della gara l’eccitazione per Firenze è stata palpabile, tra sciarpate, clacson e cori, a voler gridare al mondo che finalmente la Fiorentina è tornata a giocarsi la finale di una competizione come la Coppa Italia. Seppur non ancora paragonabile ad un trofeo vinto, non sono mancati caroselli e strombettii all’uscita dello stadio. E tutte le vie si sono colorate con un manto di motorini e auto viola, tra sciarpe e bandiere a regalare a Firenze uno scorcio che da anni non si vedeva più. La testa è già tutta verso la finale contro l’Inter, con i nerazzurri che da subito sono diventati protagonisti di cori e sfottò.