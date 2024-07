Thorstvedt e Vranckx congelati. Adesso piace Lovric, ma prima le cessioni

In un momento in cui il club non sembra volersi sbilanciarsi, la sensazione è che ulteriori acquisti potrebbero essere finanziati solo da altre cessioni: Amrabat, Sabiri, Ikone, Nzola. La priorità è trovare una sistemazione all'ex United, sia perché sembra essere l'unico del quartetto in grado di portare un'entrata economica in doppia cifra in termine di milioni, sia perché il calciatore (che al momento non ha ricevuto offerte concrete) considera chiusa la sua esperienza a Firenze. Il mercato dei viola risente di questi quattro casi di mercato: per questo la società sembra aver fissato una data entro il quale provare a risolvere tutto, il 22 luglio, giorno in cui l'opzione a favore del Manchester per riscattare il centrocampista scadrà, giornata in cui anche gli altri tre dovranno avere le idee chiare.