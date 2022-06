Test d’Italiano superato a pieno voti. L’obiettivo: 3 acquisti prima del raduno

Il Corriere dello Sport scrive del rinnovo di contratto di Vincenzo Italiano con la Fiorentina. Test d’Italiano superato a pieni voti. Nel giorno in cui, in tutto il Paese, andava in scena l’attesa prima prova degli esami di Stato, anche la Fiorentina - si legge - ha centrato la sua personale maturità, potendo dare il via alla pianificazione della prossima annata con la notizia più bella. Come da programma, Vincenzo Italiano ha apposto la firma sul rinnovo di contratto fino al 2024 con opzione per la stagione successiva (a favore del club), un autografo atteso per settimane ma che era sempre stato nei desideri tanto del tecnico quanto della proprietà.