Test con il Seravezza di Amoroso: Cabral vuole mettere altri gol nel serbatoio

Il bomber è ancora titolare per via dell'assenza dei nazionali

Non ci sarà Jovic, così come gli altri nazionali, ma ci sarà Cabral al centro dell'attacco nel test di domani al Franchi contro il Seravezza, formazione di Serie D allenata dall’ex centrocampista viola Christian Amoroso. Una prova utile a oliare i meccanismi in vista dell'impegno ben più arduo a San Siro contro l'Inter scottata dal ko con annesse polemiche nel derby d'Italia prima della sosta. Sarà anche l'occasione, scrive il Corriere dello Sport, per mettere minuti preziosi nelle gambe di giocatori come Sottil, Castrovilli e Brekalo, che si possono rivelare decisivi negli ultimi due mesi della stagione.