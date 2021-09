Test Atalanta: Fiorentina alla prova di continuità

Torna il campionato. E' il giorno di Atalanta-Fiorentina

"È nelle difficoltà, nelle situazioni impervie e imprevedibili che si vede l’anima di una guida. Quella della Fiorentina è Vincenzo Italiano e dopo le prime due di campionato (una sconfitta a Roma, una vittoria col Torino), arriva il momento di dare continuità a tutto ciò che di positivo si è visto sul campo. Come il gioco offensivo, la costruzione dal basso, l’armonia collettiva che esalta la qualità e l’individualità al servizio del gruppo. Quella di stasera ( ore 20.45 a Bergamo) contro l’Atalanta sarà un test decisivo. Non per la classifica. Ma per capire se la squadra viola ha davvero imboccato la strada giusta per quanto riguarda l’identità.