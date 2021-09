Grana per Italiano, in ritardo i voli dei sudamericani. Pulgar e Gonzalez…

Gli ultimi aggiornamenti sul complicato rientro dei nazionali argentini e cileni

Come riportato da Radio Bruno, la Fiorentina ha dovuto adattare nuovamente i propri programmi in corsa. I tre sudamericani impegnati con le proprie nazionali (Pulgar, Nico Gonzalez e Martínez Quarta) hanno subito un ulteriore ritardo sulla tabella di marcia. I voli su cui si sono imbarcati hanno accumulato un notevole ritardo e tutti e tre raggiungeranno il resto dei compagni, in ritiro nell'hotel di Bergamo, soltanto a notte fonda. A meno di 24 ore dal fischio d'inizio Italiano dovrò valutare soluzioni alternative e con tutta probabilità potrà utilizzarsi soltanto a partita in corso.