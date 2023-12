Terzino destro e un esterno: Italiano detta la via per il salto di qualità

Secondo il Corriere dello Sport, queste sarebbero le richieste di Vincenzo Italiano in vista del mercato di gennaio. E Commisso sembra davvero intenzionato ad accontentare il tecnico

"Due, in prima istanza, sono le richieste che l’allenatore ha fatto alla sua squadra mercato: un nuovo terzino destro (al momento la priorità) e un esterno offensivo per la fascia sinistra con il gol nel sangue". Secondo il Corriere dello Sport, queste sarebbero le richieste di Vincenzo Italiano in vista del mercato di gennaio. E Commisso sembra davvero intenzionato ad accontentare il tecnico, alla ricerca del salto di qualità.