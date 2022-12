Terzic strizza l’occhio al Bologna, Pradè tentenna

Il Bologna come scrive il Corriere Dello Sport fa sul serio per Aleksa Terzic. Il terzino serbo è la prima scelta sulla fascia sinistra, davanti a Beruatto del Pisa. La Fiorentina, Pradè in primis, scrive il quotidiano, terrebbe volentieri il ragazzo. Lo stesso Terzic però sarebbe stuzzicato dall'idea Bologna. Una piazza dove troverebbe più spazio, inoltre ricorda il Corriere che il contratto del serbo scade nel 2024.