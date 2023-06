Terzic rifiuta il rinnovo, vuole partire: il Bologna si sfrega le mani

Come certi amori che non finiscono ecco che il Bologna non ha mai perso di vista quello che in inverno era addirittura un chiodo fisso nella testa sia di Sartori che di Di Vaio, che sono andati a vederlo all’opera almeno una decina di volte nei mesi passati. L’esterno in questione è Terzic della Fiorentina, che per accontentare Vincenzo Italiano il direttore generale viola Joe Barone e il direttore sportivo Daniele Pradè decisero di non cedere, nonostante il serbo fosse a un anno e mezzo dalla scadenza del contratto. Ebbene, ora che il Sassuolo ha fatto sapere al Bologna di non voler rinegoziare il prestito di Kyriakopoulos, i responsabili dell’area tecnica rossoblù hanno pensato di nuovo anche a Terzic, che almeno a oggi ha rifiutato i vari inviti da parte degli stessi Barone e Pradè di rinnovare il contratto con la Viola, ritenendo che il suo ciclo a Firenze sia ormai finito. Sì, ora ancora di più di come e quanto lo fosse già a gennaio Terzic sembra la soluzione più opportuna per quanto riguarda il rapporto qualità-prezzo. E un altro calciatore che ha buoni numeri in tutti i sensi (dentro il campo e come valutazione) è Valeri, anche se ai capi rossoblù piace più nella fase di attacco che in quella di difesa. Lo riporta il Corriere dello Sport.