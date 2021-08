Terzic pronto a tornare in B? Lo vuole Sottil Sr

Terzic potrebbe scendere di nuovo in Serie B, dopo l'esperienza con l'Empoli, a richiedere il laterale mancino è l'Ascoli

Aleksa Terzic potrebbe lasciare di nuovo la Fiorentina in questa sessione di mercato. Secondo quanto si legge sull'edizione picena del Resto del Carlino, sarebbe ripresa la trattativa per portare il terzino serbo all'Ascoli, alla corte di Andrea Sottil. Il club aveva già provato a riportarlo in Serie B, ma l’affare sembrava essere saltato. Adesso il ritorno di fiamma con la società bianconera che - secondo il quotidiano - sarebbe vicina alla chiusura per Terzic.