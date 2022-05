Terzic non ha convinto Italiano: è caccia al vice Biraghi

Oltre alla fascia destra, la Fiorentina sarebbe anche a caccia di un vice Biraghi: Terzic non ha convinto Vincenzo Italiano

Oltre al cambio netto per la fascia destra, la Fiorentina sarebbe alla ricerca di un vice Biraghi con i controfiocchi. Infatti, come scrive il Corriere dello Sport, Aleksa Terzic non sembrerebbe aver convinto Vincenzo Italiano e in estate potrebbe essere girato in prestito. La crescita di Luca Ranieri ha stuzzicato l'attenzione del tecnico viola, che durante il ritiro di Moena, pare intenzionato a valutare il calciatore reduce da un'ottima stagione con la Salernitana. Occhio anche a Fabiano Parisi (SCHEDA): giocatore seguito da molte squadre di Serie A, che già lo scorso anno in Serie B era riuscito a rubare la maglia da titolare di Terzic sulla sinistra e che la dirigenza viola ha di recente seguito dal vivo.