Terzic, il recupero prosegue. Giorni importanti anche per Castrovilli e Sottil

Prosegue il recupero di Terzic: il terzino serbo continua a fare un lavoro differenziato ma nel corso della prossima settimana potrà tornare ad allenarsi in gruppo. Sono giorni preziosi anche per Castrovilli e Sottil, che sono stati ai box per molti mesi e adesso sono alla ricerca della miglior condizione fisica. Lo riporta La Nazione