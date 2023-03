Terzic, che rammarico! Gestione discutibile e i tempi di recupero: out 20 giorni

La Nazione si sofferma sull'infortunio di Terzic. Ieri, la Fiorentina ha pubblicato la nota del report medico che evidenzia una lesione muscolare di secondo grado a carico dell’adduttore lungo della coscia sinistra.Una brutta notizia per Italiano, che perde una pedina importante in vista dei match di Conference League e Campionato. Il serbo dovrà stare fuori circa tre settimane, ma il rammarico per non averlo tolto prima dal campo c'è eccome.