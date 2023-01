Terzic-Bologna, gap importante tra domanda e offerta: la strategia di Sartori

Il Bologna non molla Terzic. La distanza tra domanda e offerta è ampia, ma Sartori ha in mente un piano preciso

Il Corriere dello Sport riporta dell'interesse del Bologna per Terzic. Sartori monitora altri nomi ma il serbo continua a piacere molto. Barone e Pradè chiedono 4, 5 milioni, mentre il Bologna ne offre 3. La distanza è importante, ma l'esperto dirigente vuole puntare sul contratto in scadenza nel 2024, con un rinnovo che non sembra decollare.