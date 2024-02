Terracciano va da Skorupski: non si parla mai abbastanza dei numeri 1

Pietro Terracciano e Lukasz Skorupski, i portieri di Fiorentina e Bologna che oggi si confrontano al Dall'Ara, sono i protagonisti silenziosi delle due squadre, mai esaltati a dovere ma capaci di cose estremamente interessanti. La Nazione ricorda i loro numeri, che sono leggermente migliori per il polacco, autore di 10 clean sheet in 23 presenze, in cui ha incassato 21 reti. 26 in 26 invece per il numero 1 viola, che conta 8 porte inviolate.