Terracciano resta e vuole mettere a sedere anche De Gea

Ha messo a sedere - in ordine - Dragowski, Gollini e Christensen. Arrivati tutti come potenziali titolari, relegati al ruolo di comprimari per tre stagioni consecutivi. E se non c'è due senza tre, il quarto vien da sé. Deve averlo pensato anche lui, Pietro Terracciano, quando ha deciso di rinnovare il contratto con la Fiorentina: l'ufficialità è arrivata nella mattinata di ieri, prolungamento di un anno e matrimonio che proseguirà fino al 30 giugno 2026. Il Corriere dello Sport per aggiunge che la caratura del duellante stavolta si alza, tra i guantoni da titolare e il portiere campano stavolta c'è David De Gea, uno dei migliori portieri della storia della Premier League, leggenda del Manchester United, venuto qui con le giuste rassicurazioni in quanto al minutaggio che Palladino gli concederà.