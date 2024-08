Terracciano, livello di difficoltà estremo: De Gea il boss finale del gioco

La Nazione in edicola oggi si immagina Pietro Terracciano, fresco di rinnovo con la Fiorentina, come il protagonista di un videogioco, che è riuscito via via a sconfiggere gli avversari dei vari livelli e tenersi stretta la titolarità della porta viola: Dragowski, Gollini, Christensen. C'era chi lo aveva già accasato a Monza, ma adesso è arrivato il momento del boss finale.