Terracciano, il “secondo” che ha scalzato la maglia da titolare al Drago

Pietro Terracciano, la superstar che si è conquistato la maglia da titolare da secondo: un numero uno di numero e di fatto

Pietro Terracciano, numero uno, di maglia e di fatto. Tutti lo consideravano il miglior secondo portiere di tutta la Serie A, ma nessuno poteva immagine che Italiano potesse contare così tanto su di lui. Terracciano è riuscito a conquistarsi la maglia da titolare con il merito, chiamato in causa nel momento del bisogno, è riuscito sempre a dare massima, disponibilità, costanza e abilità. Come scrive La Repubblica, qualcosa è cambiato in corso d'opera, perché difficilmente si vede una situazione del genere nel ruolo di portiere. Italiano ha trovato nel 32enne maggior affidabilità, reattivo con i guanti e freddo al punto giusto con i piedi. Spesso è lo stesso portiere a dare il via all'azione, è una sorta di difensore aggiunto che, grazie ai suoi piedi, riesce a sviare la pressione avversaria.