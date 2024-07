Terracciano, il Genoa e il prestito di Christensen: così cambia la porta viola

Attenzione a quello che accadrà fra i pali. Lì, dove Palladino è in cerca e in attesa di certezze, per ricomporre un reparto, dove il mercato è pronto a muoversi con decisione. Terracciano ha un contratto che andrà in scadenza fra un anno (giugno 2025), Christensen ne ha uno molto, ma molto, più lungo (giugno 2028). Entrambi, salvo variazioni di programma (ovviamente legati al mercato) fra una settimana o giù di lì saranno a Firenze per rispondere alla convocazione d’inizio stagione. Tutto questo mentre radio-mercato ha iniziato a puntare con una certa decisione nella direzione di possibili variazioni di programma.