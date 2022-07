Terracciano, cosa succede? La permanenza non scontata di “San Pietro”

La permanenza in viola di Terracciano non è poi così scontata

Il Corriere Fiorentino riporta la situazione sul rinnovo di Pietro Terracciano. Secondo il noto quotidiano, il portiere e la Fiorentina sono distanti da un possibile prolungamento dell'attuale contratto. A Moena c'è stato un incontro con l'agente Pastorello, ma l'accordo non è stato trovato. L'estremo difensore, visto le prestazioni in campo, chiede di aumentare lo stipendio attuale da 300 mila a un milione. Richiesta che la Fiorentina non ha intenzione di accettare. Questo scenario rende la sua permanenza tutt'altro che scontata.