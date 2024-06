Terracciano, Christensen e Martinelli: i piani viola. Intanto ecco lo staff

La Fiorentina lavora per un nuovo portiere. Intanto si lavora anche per delineare nel completo un reparto che dovrebbe essere allenato nello specifico da Alessandro Dall'Omo (con Palladino anche a Monza) e Giorgio Bianchi (collaboratore di De Zerbi con Sassuolo e Shakhtar): per quanto riguarda i protagonisti, la volontà di Terracciano sarebbe quella di rimanere comunque a Firenze, f iducioso di potersi giocare le sue chance anche con un nuovo rivale e forte anche di quanto successo negli ultimi anni con i vari Dragowski, Gollini e Christensen; per questo il calciatore, almeno per adesso, non sta prendendo in considerazione l'interesse del Genoa .

Dicevamo di Christensen: l'ultimo detronizzato dal portiere campano, adesso è il primo da piazzare sul mercato per Pradè, missione non facile a oggi. Poi c'è la questione Martinelli: il classe 2006 chiede spazio dopo un anno di comparsate in prima squadra. Il suo futuro è legato gioco-forza al nodo Terracciano. In caso quest'ultimo decida di farsi da parte e concludere l'avventura in viola, Martinelli rimarrebbe come secondo del nuovo titolare dei pali. Se Terracciano sceglierà invece di andare al duello con il nuovo arrivato, Martinelli, tutt'altro che allettato dalla prospettiva di un'altra stagione da terzo, cercherebbe una sistemazione in prestito in B.