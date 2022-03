Terim ed i playoff per il Mondiale: “Strada difficile, ma la Turchia può farcela”

L'Imperatore incrocia le dita: "Se guardiamo indietro vediamo che la Turchia ha avuto spesso successi clamorosi quando sembrava impossibile"

La Gazzetta dello Sport ha intervistato l'ex allenatore viola Fatih Terim in merito ai playoff per l'accesso al Mondiale che vedrà impegnata, tra le altre formazioni, anche la Turchia. Queste le sue parole: "So bene che la strada della Turchia per arrivare a Qatar 2022 non è per niente facile. Prima c’incontreremo con una delle possibili favorite del Mondiale, il Portogallo. Poi se dovessimo passare, ci sarà il gigante del calcio mondiale e il favorito di sempre, l’Italia. Certo, la strada per noi non è facile, ma se guardiamo indietro vediamo che la Turchia ha avuto spesso successi clamorosi quando sembrava impossibile. Come all’Europeo 2008 (semifinali, ndr) o nel 2000 (successo col Belgio, padrone di casa all’Euro, ndr)".