Italia-Macedonia del Nord, tutte le quote a confronto

La comparazione di tutte le quote della gara spareggio Italia-Macedonia del Nord per la qualificazione ai Mondiali

Redazione VN

E' arrivato il momento della verità per gli Azzurri di Mancini visto che giovedì 24 marzo partono i turni Playoff di qualificazione ai prossimi mondiali in Qatar. Il match di giovedì 24 marzo, che si giocherà al Barbera di Palermo alle 20:45 esaurito per l'occasione con capenza al 100%, sarà una partita da dentro o fuori, visto che chi avrà la meglio tra Italia e Macedonia sfiderà direttamente in finale la vincente tra Turchia e Portogallo il 29 marzo, evento a cui gli azzurri non potranno assolutamente mancare.

GLI ULTIMI RISULTATI – Il percorso compiuto dall’Italia durante il cammino nelle qualificazioni ai mondiali in Qatar 2022 è stato decisamente altalenante: avvio sprint con tre vittorie consecutive nel girone prima di fermarsi per dar spazio alla finestra degli Europei, che ha peraltro visto gli azzurri trionfare e conquistare il titolo di Campioni d’Europa. Alla ripresa però la musica è cambiata e la squadra di Mancini non è riescita ad andare oltre il pareggio prima contro la Bulgaria, e poi contro la Svizzera. La larga vittoria per 5-0 contro la Lituania non cambia il destino dell’Italia che finirà per imbattersi nuovamente in due pareggi consecutivi contro Irlanda del Nord e Svizzera, compromettendo definitivamente la partecipazione ai Mondiali e cedendo alla stessa Svizzera il primo posto che avrebbe consentito la qualificazione diretta.

La Macedonia non è proprio una Cenerentola visto che nel gruppo J ha ottenuto la seconda posizione alle spalle della Germania conquistando 18 punti, gli stessi della vincitrice del girone azzurro e frutto di 5 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte. Dopo aver perso nel match di apertura del girone contro la Romania, sono arrivate subito due vittorie importanti - 5-0 contro il Liechtenstein e il sorprendente 2-1 esterno contro la Germania - e tre pareggi consecutivi, che hanno portato a 5 la striscia di risultati utili dopo 6 incontri. Nelle restanti 4, eccetto la sconfitta contro la Germania, sono stati decisivi per l’accesso ai playoff i successi contro Liechtenstein, Armenia e Islanda.

Mentre la Macedonia del Nord - che nella sua storia non ha mai raggiunto una qualificazione al torneo mondiale - sogna di potersi giocare il suo primo accesso, gli azzurri dopo il tonfo alle qualificazioni mondiali del 2018, non possono fallire per il secondo Mondiale consecutivo e dovranno cercare di arrivare fino in fondo centrando l’obiettivo. Come rivelato da OddsChecker, osservando le quote qualificazione ai mondiali, secondo Eurobet c’è circa il 45% di possibilità che la formazione azzurra possa volare in Qatar per quella che sarà una speciale edizione dei mondiali, in autunno e non in estate, mentre si raggiunge il 48% per Goldbet e il 49% per Snai.

I PRECEDENTI – La Macedonia fa già parte del passato non felice dell’Italia, con gli azzurri che l’hanno affrontata in due occasioni in tutta la storia proprio del girone di qualificazione agli scorsi mondiali falliti dalla Nazionale allora allenata da Giampiero Ventura. Nei due precedenti, si registra una vittoria dell’Italia per 3-2 nel match d’andata e un deludente 1-1 al ritorno che ha contribuito a compromettere il piano qualificazione, evento che i tifosi azzurri si augurano possa non più ripetersi.

LE QUOTE - Secondo le rilevazioni di OddsChecker l’Italia è nettamente favorita per la vittoria. Il segno 1 fa registrare infatti altissime probabilità di verificarsi, che vanno dall’80% su Bet365 all’85% su Betfair. Il pareggio, che sarebbe anche il risultato dell’ultimo precedente tra le due formazioni, raggiunge al massimo il 17%, mentre la vittoria degli ospiti è visto come un evento fortemente improbabile dalle agenzie di scommesse, che non vedono più del 9% di possibilità che la Macedonia possa accedere al prossimo turno di qualificazione.

Se osserviamo gli unici elementi numerici oggettivi sul quale è possibile fare un riscontro, la Macedonia nel suo girone di qualificazione è riuscita a mettere a segno ben 23 reti in 10 partite, facendo quindi registrare una media di 2.3 goal per incontro, ben migliore di quella della Nazionele di Mancini che invece ne ha una di 1.3. La possibilità però di vedere le squadre andare in rete vanno in direzione diversa, anche per via della media gol subiti, fattore determinante: solo 2 reti incassate dall’Italia nel girone qualificazione, ben 12 invece per la Macedonia, che spingono gli operatori a dare solo un 6% di possibilità che la Macedonia possa gonfiare la rete difesa da Donnarumma, a fronte di un 60% dato per lo stesso evento all’Italia. Restano comunque relativamente alte le probabilità che entrambe vadano in rete, eventualità data intorno al 42%, mentre il caso che possa vedere verificarsi l’esito No Gol è dato circa all’8%.