Terapia di Coppa: affrontarle bene può svoltare la stagione. E Italiano…

Il Corriere Dello Sport oggi in edicola individua tre date che possono determinare in maniera cruciale la stagione della Fiorentina. 12 gennaio, 16 febbraio, 23 febbraio. Sono i giorni degli appuntamenti in Coppa Italia (ottavi contro la Samp) e delle due partite di Conference contro il Braga. Senza contare ovviamente il campionato, per ora anonimo. Proprio i trofei nazionali ed europei, per questo, possono essere forieri di entusiasmo e nuove scintille.