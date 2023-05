Tenere vive tutte le strade verso l’Europa: ecco il piano di Italiano

Difficile fare le prove generali per la finale di Coppa Italia con appena un allenamento nelle gambe (quello di ieri mattina) e soprattutto l’idea sempre più concreta di spedire in campo con il Torino un undici del tutto diverso rispetto alla squadra che solo tre giorni fa ha trionfato a Basilea. Vincenzo Italiano, che non vuole ancora mollare il campionato (l’obiettivo di tecnico e società), anche alla luce degli ultimi accadimenti in casa Juventus, è quello di tenere viva qualsiasi pista possa portare la Fiorentina a giocare anche l’anno prossimo in Europa), proverà in ogni caso a schierare anche contro i granata un undici competitivo, cercando di tenersi il più possibile a ridosso dell’ottavo posto in classifica, da venerdì occupato dal Monza. Lo sottolinea La Nazione.