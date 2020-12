Oggi la Fiorentina tornerà ad allenarsi ai campini, una volta ricevuti gli esiti del giro di tamponi effettuato ieri, al rientro dalle festività. Cesare Prandelli ritroverà tutto il gruppo, dopo i giorni concessi per Natale. La Repubblica, nella sua edizione fiorentina, “prepara” già la sfida col Bologna che farà visita al Franchi il prossimo 3 gennaio. Per iniziare al meglio il 2021, dopo la vittoria con la Juventus,. I felsinei hanno un punto in più in classifica. La squadra di Sinisa Mihajlovic, ex di turno, è reduce dal pareggio ottenuto in extremis con l’Atalanta. Sicuramente Prandelli non potrà contare su Biraghi, squalificato. Ancora presto – sottolinea il quotidiano – per ipotizzare la formazione, anche se l’assetto visto contro la Juventus ha più di una chanche di conferma. Quest’anno non si svolgerà il tradizionale allenamento di Capodanno a porte aperte. Niente tifosi, ma Prandelli spingerà per dare continuità ai risultati e al gioco. Senza trascurare la finestra di mercato prossima ad aprirsi, in cui la dirigenza proverà regalare a Cesare un attaccante che possa aiutare Vlahovic. Sarà un gennaio davvero intenso: oltre al mercato, sette partite da disputare fino al 29. Bologna, Lazio, Cagliari, Napoli, Crotone e Torino in campionato più gli ottavi di finale di Coppa Italia, contro l’Inter di Conte. La Fiorentina non vince nel suo stadio da oltre due mesi. Dal 3-2 con l’Udinese del 25 ottobre, sulla panchina c’era ancora Beppe Iachini.