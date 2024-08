Telone in Fiesole, nuovi gradini in Ferrovia: ecco il Franchi col cantiere

Non solo, in questi giorni sono in fase di conclusione le prove funzionali degli impianti elettrici e antincendio, che sono stati adeguati alla nuova configurazione e sono in corso di conclusione le prove di collaudo delle strutture di separazione tra cantiere e area spettatori: in maratona e in tribuna l’area dei lavori è stata distinta da quella riservata ai tifosi con delle barriere ben visibili ad occhio nudo. In Maratona poi, complice il cantiere che occuperà alcuni dei bagni tradizionalmente usati dai supporters viola, si è optato per l’installazione di servizi igienici aggiuntivi.