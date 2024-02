Telenovela Franchi: Comune irritato dalla Fiorentina. I dettagli

La Repubblica scrive oggi sulle sue pagine del restyling del Franchi, analizzando lo stato dell'arte del progetto ed i rapporti tra Fiorentina e Comune. Come scrive il quotidiano, i lavori partiranno a breve, con la rimozione del tabellone segnapunti più l'intervento sulla curva Ferrovia, mentre da giugno chiuderà la Fiesole che la prossima stagione sarà oggetto del restyling con la costruzione della nuova curva. Intanto i rapporti tra Fiorentina e Comune continuano a vacillare: ufficialmente Palazzo Vecchio non risponde al club, ma secondo quanto riporta il quotidiano ieri è stata una giornata di forte irritazione. Pur apprezzando le parole diplomatiche di Commisso non è stato gradito, infatti, il non riconoscimento dello sforzo fatto dall’amministrazione per venire incontro alle richieste della società viola e dei tifosi. Quanto al tema dei 55 milioni mancanti, il Comune è pronto a ricorrere al Consiglio di Stato dopo la sentenza del Tar del Lazio che aveva confermato il definanziamento: una mossa che servirà per scongiurare il rischio che anche i 150 milioni già stanziati dal Pnc venga revocata. Nell’impianto del Tar una delle motivazioni che aveva portato al definanziamento era il considerare i 55 milioni come aiuti di stato. Se fossero considerati tali, anche per i restanti 150 milioni potrebbe scattare il definanziamento totale dell’opera da parte del governo. Una doccia fredda da evitare.