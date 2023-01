Tegola Italiano, Castrovilli out almeno un mese. Formazione obbligata

Dopo Sottil, Cabral, Martinez Quarta e lo squalificato Dodò, Vincenzo Italiano perde pure Gaetano Castrovilli. Contro il Torino sarà una Fiorentina largamente incompleta e con una tegola in più, vista la lesione al polpaccio destro che, scrive La Gazzetta dello Sport, terrà fuori il numero 10 per almeno un mese. Il centrocampista è uscito anzitempo dall'allenamento di giovedì e gli esami diagnostici hanno evidenziato una lesione di 1°-2° grado al gemello mediale della gamba destra. In un periodo delicato e fitto di appuntamenti, tanta sfortuna per l'ex Cremonese che dopo il lungo stop per l'infortunio al ginocchio dovrà stare di nuovo ai box. Per Italiano la formazione anti-Torino è praticamente obbligata.