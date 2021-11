Tatarusanu, un ex per tanti incompreso

Sarà una partita importante anche per Ciprian Tatarusanu. Affronterà la squadra che l'ha fatto esordire in Serie A

Ciprian Tatarusanu sarà uno degli ex della prossima partita di Serie A tra Fiorentina e Milan. Il portiere rumeno, ha dovuto sudare parecchio per conquistare i tifosi rossoneri però grazie alle ottime parate fatte, ce l'ha fatta. Dopo il rigore parlato nel derby ha detto: "E' il rigore più importante che ho parato nella mia carriera". Come scrive il Corriere dello Sport, ha dovuto sostituire Maignan a causa di un infortunio al polso, che stava facendo benissimo e non ne ha fatto sentire la mancanza. Sabato torna Firenze, città che ne battezzò l'esordio italiano. Il portiere ha giocato con la maglia viola dal 2014 al 2017 e dovrà affrontare una squadra cambiata molto e in uno stadio che conosce bene.