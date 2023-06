Tanto stupore. La Fiorentina con i procuratori per cambiare il calciomercato

Giornata importante ieri al Viola Park, perché la Fiorentina ha organizzato un incontro con un nutrito gruppo di procuratoriper mostrare loro la struttura che diventerà la casa viola e parlare del sistema calcio. Per il club presenti Commisso, Barone, Pradè e Burdisso. Davvero tanti gli agenti che hanno partecipato all’iniziativa. I presenti hanno potuto ammirare da vicino un centro sportivo che è stato definito «unico al mondo» da Giovanni Branchini, presidente onorario dell’Assoagenti. Tra gli argomenti affrontati nel corso di questo summit, la Fiorentina ha posto l’attenzione sul tema delle commissioni e il presidente Commisso ha sottolineato nuovamente il «decalogo» di proposte che la società aveva presentato alla Fifa nel dicembre del 2021, relativo proprio alla figura dei procuratori. Il direttore generale Barone invece ha toccato il tema delle liste, in particolare evidenziando la necessità di modificarle per aumentare il numero di ragazzi italiani cresciuti nelle società. Al termine del summit, sia la Fiorentina che gli agenti hanno espresso soddisfazione per l’incontro, che ha permesso a queste due realtà di esternare i rispettivi punti di vista e portare avanti un dialogo proficuo. Lo sottolinea La Nazione.