Tanto ruminare e tanti cambi per due sole parate di Vicario: lavori in corso

Problemi in fase di realizzazione? No, anche poche occasioni create per la Fiorentina

La Nazione e il Corriere Fiorentino concordano sul fatto che il super turnover per ottenere freschezza contro l'Empoli non abbia dato i frutti sperati. Tanto gioco, molti tentativi di dare una svolta alla partita con le accelerazioni di Ikoné, ma Jovic è rimasto isolato e non ha avuto che il merito di far espellere Luperto. In tutto questo, Vicario ha dovuto sporcarsi i guantoni soltanto un paio di volte, una sola durante l'assedio finale, quando la Fiorentina avrebbe dovuto produrre un numero massiccio di occasioni. Alla fine nel calcio vince chi fa gol, e sotto questo aspetto il cartello recita ancora "lavori in corso"...