Tanti impegni e poche soluzioni. Ecco perchè Terzic è fondamentale

Si è fermato da poco, ma la prospettiva di tornare subito in campo, quando il campionato riaccenderà il motore è concreta. Terzic è senza dubbio una delle migliori sorprese della stagione e il suo rendimento ha tracciato un grafico in netta salita. Lo stop per infortunio, fra l’altro, ha lasciato Italiano con il solo Biraghi nel ruolo di esterno di difesa sulla sua fascia e il ritorno di Terzic aiuterà così l’allenatore a dosare al meglio l’impiego dei due con l’obiettivo di aver in campo sempre e solo chi, in quel momento, sta meglio. Lo sottolinea La Nazione