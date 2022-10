Tanti acquisti, ma pochi gol: cosa manca a questa Fiorentina?

Tanti nuovi acquisti della Fiorentina, ma meno reti fatte. I viola hanno creato uno spropositato numeri di occasioni da gol e secondo l'analisi studiata a fondo dal Corriere dello Sport, avrebbero dovuto segnare almeno 9 gol in più di quelli attuali. Attese e disattese rende bene l'idea di cosa ci si aspettava da questa squadra, che fino a questo momento sta solamente deludendo le aspettative. La Fiorentina fino ad ora ha realizzato solamente 7 gol in Serie A (come Cremonese e Spezia) e peggio ha fatto solo la Sampdoria. In queste sette reti poi, non c'è nemmeno una firma doppia, perché sono state realizzate ognuna da un calciatore diverso. Un anno fa, di questi tempi, i gol erano 13 e i punti in classifica 15, posizionandoci al settimo posto in classifica.