Tanta voglia di Fiorentina: esodo a Como e sold out contro l’Inter

Tanta voglia di Fiorentina. Del resto, con una classifica così, dopo due settimane di «astinenza» e conoscendo la passione cittadina, era difficile immaginare il contrario. Un entusiasmo che si respira nell’aria, e che si traduce nei fatti. Prendiamo la trasferta di domenica a Como. Una gara non proprio di cartello ed una città non esattamente dietro l’angolo eppure, i circa 700 biglietti del settore ospiti del Sinigaglia, sono stati polverizzati nel giro di poche ore. Non solo. Tanti fiorentini infatti stanno acquistando tagliandi di altri settori dello stadio e non ci sarà da stupirsi quindi nel vedere macchie viola in mezzo all’azzurro dei padroni di casa. E se quella col Como - scrive il Corriere Fiorentino - sarà una sfida insidiosa ma come detto non particolarmente eccitante di certo non si può dire lo stesso per quella in programma domenica 1 dicembre al Franchi. Il riferimento è allo scontro con l’Inter che tra l’altro, in base ai risultati di questo weekend, potrebbe addirittura valere il primo posto. Facile quindi immaginare uno stadio esaurito tanto che già ieri erano andati totalmente sold out quattro settori: Curva Ferrovia, Maratona Laterale, Maratona e Tribuna Esterna. Del resto in questo finale di 2024 il fattore Franchi dovrà fare la differenza visto che i viola giocheranno 6 partite su 10 in casa di cui cinque (Pafos, Inter, Empoli, Cagliari e Lask) consecutive