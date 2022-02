Tanta storia e costi contenuti. Commisso e gli altri, la Serie A piace in USA

Crescono le proprietà Made in USA

La notizia della possibile cessione dell'Atalanta, sebbene sia arrivata una smentita forse solamente di facciata, conferma un trend importante per il nostro campionato. La Serie A continua ad attrarre un numero sempre maggiore di investitori americani. La verità è che, scrive il Corriere dello Sport, tutte le società italiane, all'infuori della Juve, sono in vendita. E "Milano, Firenze, Napoli e Roma sono città brand, molto amate dagli americani". Inoltre, il calcio italiano ha un certo appeal anche per quel che riguarda l'ambito finanziario. È un calcio con una grande storia e con costi ridotti rispetto alla Premier e con meno vincoli rispetto alla Bundes. "Le plusvalenze dai vivai piacciono da matti, stessa linea tracciata dalle proprietà della Mls americana: cercano giovani nelle academy Usa o in Sudamerica, con la speranza di rivenderli in Europa a peso d’oro. Il calcio italiano resta terra di plusvalenze e di scuole calcio".