Tamponi e test fisici per tutti: tra 24 ore inizia la nuova stagione viola

Il programma che attende i giocatori viola

Il conto alla rovescia è iniziato: mancano 24 ore all’inizio ufficiale della nuova stagione viola, la prima con Italiano in panchina. Il programma, scrive La Nazione, che vedrà protagonisti i giocatori della Fiorentina prevede che nella serata di domani venga svolto al centro sportivo il ciclo preliminare di tamponi che permetterà dal giorno dopo, di iniziare i test fisici, i primi allenamenti e il successivo ritiro (resta da stabilire se sarà un periodo solo diurno oppure il gruppo squadra starà proprio in bolla). La prossima tappa dal 17 luglio, e stavolta (rispetto alla scorsa preparazione estiva) per tutti, è a Moena.