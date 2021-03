Talismano Bonaventura: il cuore spezzato diventato viola

Jack Bonaventura, un vero e proprio amuleto. Prandelli lo fece esordire in Nazionale nel 2013, e oggi ne ha fatto un punto fermo della sua Fiorentina. Tatticamente sagace e ormai esperto, il numero 5 porta alla causa punti e reti: lo dicono le statistiche, anche quando non realizza direttamente gol o assist. Anche a livello caratteriale Bonaventura è un leader e sa alzare la voce nello spogliatoio, dote importante quando si lotta in zone pericolose di classifica. Con Ribery e Pezzella, è lui che guida il gruppo. E adesso, c’è la possibilità di prendersi una rivincita sul Milan, che in estate gli ha negato un rinnovo in cui aveva sperato fino all’ultimo.