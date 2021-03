Bonaventura-Castrovilli, momenti opposti per le mezzali

Chi scende e chi sale. Castrovilli e Bonaventura stanno vivendo momenti opposti, e la Gazzetta dello Sport in edicola oggi lo sottolinea. Con il Milan il numero 10, reduce da un problema fisico, rischia nuovamente di non figurare tra i titolari. Jack ha un lungo passato tra i rossoneri: in molti ricorderanno quando, dopo l’ultima partita a San Siro, rimase a lungo sul campo vuoto, in un momento di profonda intimità. Alla fine, le due strade si sono separate. Una volta a Firenze, scelta per via del progetto di Rocco Commisso nonostante non fosse l’offerta più ricca, ha avuto bisogno di un po’ di tempo, ma i numeri dicono che 23 punti su 29 e 26 gol su 33 sono stati fatti con lui in campo.

Castrovilli invece ha avuto un passaggio a vuoto dopo l’ottimo ingresso contro lo Spezia. Il talento è cristallino e lo sa anche il CT Mancini, magari un nuovo ingresso dalla panchina riaccenderà la miccia come già avvenuto. Gaetano sta crescendo, gli alti e bassi fanno parte del suo percorso. Contratto fino al 2024, nessuna fretta ma la volontà di discutere il prolungamento per un altro anno anche in base a come andrà il finale di stagione.