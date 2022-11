Talento portoghese nell’ombra di Mendes: la Fiorentina pesca il Braga

Sorteggio non molto fortunato per la Fiorentina in vista del prossimo turno di Conference League. Nei sorteggi di ieri di Nyon, i viola hanno pescato lo Sporting Braga, squadra portoghese che in questo momento si trova terza in classifica nel suo campionato. Un avversario decisamente tosto, come scrive La Repubblica, ma non certo impossibile. L'andata si giocherà in Portogallo il 16 febbraio, mentre il ritorno sarà la settimana successiva a Firenze. Il Braga è retrocesso in Conference League dopo essere arrivato terzo nel suo girone d'Europa League, alle spalle di Union Saint Gilloise e Union Berlino. A contrario di questo, l'inizio di campionato è stato molto importante, visto che si trovano al terzo posto in classifica, alle spalle delle due solite corazzate di Benfica e Porto. Loro rappresentano la vera espressione del calcio lusitano, fatto di tecnica e giovani promettenti, ma anche di una discreta esperienza a livello europeo, visto che si mantengono da circa 8 anni in queste zone. Uno dei più grandi giocatori da tenere d'occhio è il classe 2000 Vitinha, attaccante di grande prospettiva, così come gli Horta. Lo Sporting è uno dei club satelliti del grande procuratore Mendes, ormai rivale della Fiorentina dallo scorso giugno dopo quanto successo con Rino Gattuso.