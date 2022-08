Tale padre, tale figlio: grandi emozioni alla Dacia Arena

I due Sottil padre e figlio. Gara speciale per l'esterno viola e per l'allenatore dell'Udinese

Cose che non si vedono tutti i giorni. Oggi, la sfida contro l'Udinese avrà un sapore davvero speciale per Riccardo Sottil. Infatti, l'esterno viola ritrova in panchina suo padre, Andrea. Il rapporto tra i due è qualcosa di speciale, indipendentemente dal legame di parentela. Il mister ha fatto tanta gavetta, mentre Riccardo sta esplodendo definitivamente. Dopo la brutta esperienza di Cagliari, la famiglia dell'esterno era davvero preoccupata, ma l'arrivo di Italiano è stato una manna dal cielo. Adesso, toccherà al padre riuscire a limitarlo nei suoi scatti in velocità, nonostante, comunque vada, l'orgoglio sia davvero tanto per ciò che il figlio sta dimostrando. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.