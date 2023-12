Svolta tattica in vista? Italiano prova il 4-4-2

La Nazione si concentra sul passaggio della Fiorentina al 4-4-2 avvenuto contro il Genk. Nel secondo tempo sembrava realmente schierata con un modulo molto vicino al 4-4-2. Doppio regista (altra novità da cerchiare di rosso), esterni offensivi un po’ più bassi (ma Ikoné aveva licenza di accentrarsi, e chissà che più dentro il campo possa trovare il suo habitat) e soprattutto Beltran vicino a Kouame. A tratti di fianco, in altri momenti dietro. Insomma, libero di muoversi tra le linee faccia alla porta. Non banale l’azione che ha portato al rigore di Kayode. Cinque giocate a un tocco prima di recapitare il pallone a Kayode. Sterzata e rigore sacrosanto procurato da Sadick. In mezzo un tacco raffinato di Ikoné e la verticalizzazione decisiva di Beltran. Ritmo, tempi e spazi rubati ai difensori, qualità. Il manifesto di quel che dovrà sempre essere. Poi è chiaro, avere un terzino destro di ruolo aiuta. Per usare un altro eufemismo. Kayode ha cambiato volto alla squadra fin dall’inizio della ripresa. Ancor prima che si disegnasse sul campo quel qualcosa di nuovo e interessante.