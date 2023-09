Svincolati per la difesa? La Fiorentina non può intervenire: il motivo

Il Corriere Fiorentino fa la conta della difesa viola dopo l'infortunio di Mina. E così oggi la Fiorentina si ritrova con i soli Milenkovic, Ranieri e Martinez Quarta (lui che in estate pareva vicino all’addio), più i giovani Under 21 Comuzzo (del quale tutti parlano un gran bene e che Italiano ha già utilizzato in amichevole) e Dalle Mura (reduce da un paio di prestiti) e fino a gennaio, per motivi di lista (piena) non potrà tesserare nessuno. Nemmeno tra gli svincolati. Non esattamente la miglior situazione per chi nei prossimi 21 giorni, tra campionato e Conference League, dovrà affrontare 7 partite. Con la speranza che non succeda più niente a nessuno e che le squalifiche (inevitabili per chi gioca in quel ruolo) o gli acciacchi, arrivino il più tardi possibile.