Svantaggio e poi reazione: Cabral salva la Fiorentina contro il Parma

È finita 1-1 il primo vero test amichevole della Fiorentina (dopo quello con la Primavera) in questo ritiro estivo al Viola Park, contro il Parma di Fabio Pecchia. La squadra di Vincenzo Italiano è andata in svantaggio ma poi ha saputo reagire e grazie a un gol di Cabral ha evitato la sconfitta. Entrambe le reti sono arrivate nel primo tempo. Ducali in vantaggio dopo 10 minuti di gioco: palla persa dalla Fiorentina e recuperata da Bonny, azione che poi passa dai piedi di Charpentier e finalizzata da Estevez, con una conclusione in spaccata che trafigge Terracciano. Reazione viola in chiusura di primo tempo: palla recuperata da Amatucci e assist di Duncan a Cabral, il centravanti brasiliano (dentro l’area di rigore, spostato sulla sinistra) colpisce a giro con il destro e trova il secondo palo, alle spalle di Chichizola. Nella ripresa poche emozioni, complice il gran caldo e una condizione che non può ancora essere ottimale. Da segnalare l’esordio di Parisi. Domenica ci sarà un’altra amichevole all’interno del Viola Park, contro il Catanzaro (storico il gemellaggio tra le due tifoserie). Anche in quell’occasione, purtroppo, si giocherà a porte chiuse. (FOTO APERTURA ACF)