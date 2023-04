Superata la media stagionale il sabato di Pasqua: febbre viola, 35mila tifosi!

Non poteva essere altrimenti: quando vinci nove partite di fila, la ventata di ottimismo tra i tifosi è più un uragano, che porta a un circolo virtuoso che fa sognare in grande. Oggi La Nazione scrive che tra abbonati e biglietti venduti, sono oltre 33.000 i tifosi attesi al Franchi per Fiorentina-Spezia. Con gli ultimi biglietti, staccati in queste ore, si potrebbe arrivare a 35.000. Alle 14:30 della vigilia di Pasqua, con un ponte in corso. Invece la media stagionale di 32.536 presenze sarà superata. E a Poznan? Per la trasferta in Polonia prevista giovedì alle 21 è stato cancellato un charter che avrebbe portato i tifosi a destinazione per via delle poche adesioni, ma la presenza italiana, chiude il quotidiano, non sarà comunque irrilevante.